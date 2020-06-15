Три человека погибли в результате массовой аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

Авария на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск стала причиной смерти троих людей, сообщили Накануне.RU в тюменском областном управлении ГИБДД.

В 16:50 на 287 км трассы "Шевроле Лачетти", двигавшийся из Тобольска в сторону севера, выехал на "встречку", где столкнулся сначала с автомобилем "Газель", затем – с большегрузом "ДАФ". От удара "Шевроле" и "ДАФ" отбросило в кювет.

Погибли 40-летний водитель "Шевроле", житель Тобольска, а также двое пассажиров иномарки, их личности устанавливаются. Водитель "Шевроле" не имеет водительских прав. В 2011-м и в мае 2020-го гг. его задерживали сотрудники ГИБДД за управление транспортом в состоянии опьянения. Обстоятельства сегодняшней аварии выясняются.