Глава Мегиона высказался о "жилищном" уголовном деле, по которому его допросили

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Глава Мегиона Олег Дейнека (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Мегиона высказался о "жилищном" уголовном деле, по которому его допросили

Глава Мегиона Олег Дейнека прокомментировал обыски, состоявшиеся в мэрии, и возбуждённое уголовное дело о сдаче неблагоустроенных домов. Ранее градоначальника допросили в качестве свидетеля.
Читайте также:

Напомним, по версии следствия, в 2019 г. на основе фальшивых документов о готовности жилых домов к заселению людьми администрация приняла решение о введении их в эксплуатацию. Часть квартир куплена мэрией. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми в превышении полномочий проходит сотрудник управления архитектуры и градостроительства мэрии, а в получении взятки и служебном подлоге – сотрудник Службы жилищного и строительного надзора округа. Сотрудники СК и РУ ФСБ по Тюменской области провели обыски в мэрии Мегиона и по месту жительства некоторых сотрудников. Кроме того, различные сотрудники администрации были вызваны на допросы.

"Следствие идёт. Меня допросили как свидетеля по поводу ввода домов. Мы свои аргументы высказали. Есть соответствующие структуры, которые подписывали документы. Пускай правоохранители разбираются. Я не понимаю постановки ими вопроса", - сказал Дейнека в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

Первый открытый агломерационный медиафорум "Открытый город", Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

Он отметил, что если у жителей домов есть серьёзные претензии, нужно проводить экспертизу. Некачественно построенный дом – зона ответственности застройщика.

"По нашим данным, всё в домах в порядке. Вторая неделя после возбуждения дела пошла, пока всё тихо, никаких опросов. Администрация работает в штатном режиме, больших политических проблем не было", - сказал глава Мегиона.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Мегиона высказался о "жилищном" уголовном деле, по которому его допросили

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Мегион, Олег Дейнека, жилые дома, уголовное дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 07.07.2020 14:00 Мск "Идут допросы". Глава Мегиона рассказал о расследовании дела, по которому проходит свидетелем

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.06.2020 18:59 Мск Следователи озвучили причину обысков в мэрии Мегиона
Ранее 08.06.2020 15:15 Мск Обыски в мэрии Мегиона могут быть связаны с коррупционными схемами при строительстве жилья
Ранее 05.06.2020 13:00 Мск В администрации Мегиона идут обыски

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети