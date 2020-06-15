Глава Мегиона высказался о "жилищном" уголовном деле, по которому его допросили

Глава Мегиона Олег Дейнека прокомментировал обыски, состоявшиеся в мэрии, и возбуждённое уголовное дело о сдаче неблагоустроенных домов. Ранее градоначальника допросили в качестве свидетеля.

Напомним, по версии следствия, в 2019 г. на основе фальшивых документов о готовности жилых домов к заселению людьми администрация приняла решение о введении их в эксплуатацию. Часть квартир куплена мэрией. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми в превышении полномочий проходит сотрудник управления архитектуры и градостроительства мэрии, а в получении взятки и служебном подлоге – сотрудник Службы жилищного и строительного надзора округа. Сотрудники СК и РУ ФСБ по Тюменской области провели обыски в мэрии Мегиона и по месту жительства некоторых сотрудников. Кроме того, различные сотрудники администрации были вызваны на допросы.

"Следствие идёт. Меня допросили как свидетеля по поводу ввода домов. Мы свои аргументы высказали. Есть соответствующие структуры, которые подписывали документы. Пускай правоохранители разбираются. Я не понимаю постановки ими вопроса", - сказал Дейнека в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

Он отметил, что если у жителей домов есть серьёзные претензии, нужно проводить экспертизу. Некачественно построенный дом – зона ответственности застройщика.

"По нашим данным, всё в домах в порядке. Вторая неделя после возбуждения дела пошла, пока всё тихо, никаких опросов. Администрация работает в штатном режиме, больших политических проблем не было", - сказал глава Мегиона.