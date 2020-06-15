20 Сентября 2020
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сборная России по хоккею, олимпийские атлеты из России (2018) | Фото: twitter.com

"Матч ТВ" агитирует за поправки в Конституцию с помощью команды без флага

Телеканал "Матч ТВ" (входит в "Газпром-Медиа Холдинг") выпустил видео, посвящённое голосованию по поводу поправок в Конституцию РФ.
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В видеоролике вспоминается победа сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году (в финале обыграли Германию со счётом 4:3 в овертайме).

Диктор отмечает, что в решающем матче "немцы не уступали нашим, отыгрывая одну шайбу за другой, а в третьем периоде и вовсе повели в счёте. Но были внесены поправки!". После чего предлагает вдохновиться и 1 июля "сделать ставку на победу России".

Отметим, что российская сборная выступала на тех соревнованиях под названием "Олимпийские атлеты из России" - без флага, гимна и названия собственной страны. "Лучшая реклама новой Конституции!" - отметили острословы в комментариях к ролику. Ролик вызвал массовое недовольство в социальных сетях.

Голосование по поводу поправок в Конституцию намечено на 1 июля.

Накануне.RU попросило пресс-службу телеканала прокомментировать появления ролика. В случае поступления ответа, мы опубликуем его.

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"Матч ТВ" агитирует за поправки в Конституцию с помощью команды без флага

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Теги: Матч ТВ, поправки в Конституцию, агитация, голосование



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