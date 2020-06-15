"Матч ТВ" агитирует за поправки в Конституцию с помощью команды без флага

Телеканал "Матч ТВ" (входит в "Газпром-Медиа Холдинг") выпустил видео, посвящённое голосованию по поводу поправок в Конституцию РФ.

В видеоролике вспоминается победа сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году (в финале обыграли Германию со счётом 4:3 в овертайме).

Диктор отмечает, что в решающем матче "немцы не уступали нашим, отыгрывая одну шайбу за другой, а в третьем периоде и вовсе повели в счёте. Но были внесены поправки!". После чего предлагает вдохновиться и 1 июля "сделать ставку на победу России".

Ролик Матч ТВ о влиянии поправок на победу сборной России на Олимпиаде pic.twitter.com/HSY4gTbLxt — Великий Твитсби (@greattvetor) June 14, 2020

Отметим, что российская сборная выступала на тех соревнованиях под названием "Олимпийские атлеты из России" - без флага, гимна и названия собственной страны. "Лучшая реклама новой Конституции!" - отметили острословы в комментариях к ролику. Ролик вызвал массовое недовольство в социальных сетях.

Голосование по поводу поправок в Конституцию намечено на 1 июля.

Накануне.RU попросило пресс-службу телеканала прокомментировать появления ролика. В случае поступления ответа, мы опубликуем его.