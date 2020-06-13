В Мурманской области запущен вокзал на станции Выходной, ставшей после обрушения моста перевалочным пунктом на пути в столицу региона

В Мурманской области заработал вокзал на станции Выходной, куда временно – из-за обрушения жд-моста – пребывают пассажиры, едущие в столицу региона и из неё, сообщили Накануне.RU в Октябрьской железной дорога (местном филиале "РЖД").

На территории станции был установлен модульный комплекс. Он состоит из зала ожидания на 36 посадочных мест площадью 72 "квадрата", помещение для дежурного по вокзалу и несколько других аналогичных комнат. 13 июня модульный вокзальный комплекс принял первых пассажиров. Открывая его работу, начальник Октябрьской дирекции пассажирских обустройств Леонид Туровчук сообщил, что станция Выходной работала только для обслуживания пригородных пассажиров, пассажиропоток был очень небольшим.

"С учетом изменившейся обстановки и условий работы здесь был организован прием и отправление всех пассажирских поездов, следовавших в сторону Мурманска. В течение коротко периода времени мы смонтировали пассажирский павильон, чтобы пассажиры смогли воспользоваться залом ожидания. В павильоне так же предусмотрено оборудование, обеспечивающее санитарный режим - рециркуляторы воздуха, диспенсеры с антисептиками", - сказал Туровчук.

Железнодорожники благоустроили станцию. Удлинена пассажирская платформа, проведена асфальтировка платформы и подхода к ней, установка ограждения, на станции установлены модульные туалеты, организована работа пункта оказания первой медицинской помощи и дежурство подразделений транспортной безопасности.

В связи с закрытием для поездов участка на перегоне Кола – Выходной на период восстановительных работ перевозка пассажиров от станции Выходной до станции Мурманск и обратно организована по временной схеме. От вокзала в Мурманске до станции Выходной пассажиров везут на автобусе. Со станции Выходной пассажиры прибывающих поездов пересаживаются в автобусы и следуют до места назначения. Для ориентирования пассажиров по текущей схеме перевозки на станции размещены навигационные указатели и информационные стенды. Идёт строительство инфраструктуры для организации железнодорожного сообщения с Мурманском в обход барьерного места в районе станции Выходной. Организовать движение поездов по временному участку планируется к 23 июня.

Напомним, 30 мая из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры моста на перегоне станция Кола – станция Выходной. На мосту шли восстановительные работы, но 1 июня он обрушился. Новый мост планируется возвести к началу октября. Новое пролетное строение будет иметь длину 110 м – от берега до берега, чтобы исключить воздействие воды на опоры.