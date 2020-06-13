В Мурманской области запущен вокзал на станции Выходной, ставшей после обрушения моста перевалочным пунктом на пути в столицу региона

19 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Северо-Западный ФО Мурманская область
железная дорога, железнодорожный путь, рельсы (2018) | Фото: Накануне.RU

В Мурманской области запущен вокзал на станции Выходной, ставшей после обрушения моста перевалочным пунктом на пути в столицу региона

В Мурманской области заработал вокзал на станции Выходной, куда временно – из-за обрушения жд-моста – пребывают пассажиры, едущие в столицу региона и из неё, сообщили Накануне.RU в Октябрьской железной дорога (местном филиале "РЖД").

На территории станции был установлен модульный комплекс. Он состоит из зала ожидания на 36 посадочных мест площадью 72 "квадрата", помещение для дежурного по вокзалу и несколько других аналогичных комнат. 13 июня модульный вокзальный комплекс принял первых пассажиров. Открывая его работу, начальник Октябрьской дирекции пассажирских обустройств Леонид Туровчук сообщил, что станция Выходной работала только для обслуживания пригородных пассажиров, пассажиропоток был очень небольшим.

"С учетом изменившейся обстановки и условий работы здесь был организован прием и отправление всех пассажирских поездов, следовавших в сторону Мурманска. В течение коротко периода времени мы смонтировали пассажирский павильон, чтобы пассажиры смогли воспользоваться залом ожидания. В павильоне так же предусмотрено оборудование, обеспечивающее санитарный режим - рециркуляторы воздуха, диспенсеры с антисептиками", - сказал Туровчук.

Железнодорожники благоустроили станцию. Удлинена пассажирская платформа, проведена асфальтировка платформы и подхода к ней, установка ограждения, на станции установлены модульные туалеты, организована работа пункта оказания первой медицинской помощи и дежурство подразделений транспортной безопасности.

В связи с закрытием для поездов участка на перегоне Кола – Выходной на период восстановительных работ перевозка пассажиров от станции Выходной до станции Мурманск и обратно организована по временной схеме. От вокзала в Мурманске до станции Выходной пассажиров везут на автобусе. Со станции Выходной пассажиры прибывающих поездов пересаживаются в автобусы и следуют до места назначения. Для ориентирования пассажиров по текущей схеме перевозки на станции размещены навигационные указатели и информационные стенды. Идёт строительство инфраструктуры для организации железнодорожного сообщения с Мурманском в обход барьерного места в районе станции Выходной. Организовать движение поездов по временному участку планируется к 23 июня.

Напомним, 30 мая из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры моста на перегоне станция Кола – станция Выходной. На мосту шли восстановительные работы, но 1 июня он обрушился. Новый мост планируется возвести к началу октября. Новое пролетное строение будет иметь длину 110 м – от берега до берега, чтобы исключить воздействие воды на опоры.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Мурманской области запущен вокзал на станции Выходной, ставшей после обрушения моста перевалочным пунктом на пути в столицу региона

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Мурманск, Выходной, вокзал, станция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 19.06.2020 20:20 Мск В Мурманской области восстановили прямое железнодорожное сообщение

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.06.2020 10:48 Мск Военные с новейшей бурильной установкой прибыли в Мурманскую область, где обрушился мост
Ранее 04.06.2020 16:07 Мск На реке Кола, через которую обрушился ж/д мост, ухудшается паводковая ситуация

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети