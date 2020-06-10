В Госдуме отказались считать Мавзолей Ленина символом Победы

Депутат Госдумы Николай Коломейцев призвал ради соблюдения исторической аутентичности не драпировать к параду Победы 24 июня один из её важнейших символов - Мавзолей Ленина. Соответствующее постановление он попытался внести на рассмотрение на сегодняшнем заседании Государственной думы.

Однако профильный комитет по обороне счёл, что Мавзолей Ленина официально не является символом Победы, а спикер Думы Вячеслав Володин заметил, что текст постановления не роздан. В итоге вопрос не включили в повестку заседания.

Ранее в сети создавались петиции за отмену драпировки Мавзолея, а к президенту неоднократно обращались с предложением приветствовать парад на трибуне "без прикрытий". Однако на днях пользователи сообщили, что драпировку возводят вновь. Отметим, что во время исторического парада 24 июня 1945 года советские солдаты-победители бросали фашистские знамена к подножию Мавзолея Ленина.