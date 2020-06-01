Плохая погода пока не дает развернуть посевную в Вологодской области на полную мощность

Ход посевной в Вологодской области обсуждали на оперативном совещании в правительстве региона, передает корреспондент Накануне.RU. Аномально теплая с большим количеством выпавших осадков зима способствовала подъему грунтовых вод к поверхности почвы. Из-за стремительного схода снега в марте весенне-полевая кампания в области началась в более ранние сроки, чем в предыдущие годы. Однако, затем пошли ливневые дожди и установилась холодная погода. Об этих особенностях хода посевной рассказал заместитель губернатора области Михаил Глазков.

На совещании было отмечено, что перед аграриями области поставлена задача - провести яровой сев в агротехнические сроки и посеять яровые культуры на площади 150 тысяч гектар. Однако, в большинстве районов техника не может выйти на поля, увязая в переувлажненной почве.

«На сегодняшний день мы на 2-3 недели отстаем от оптимального срока сева. Отдельные поля переувлажены, наблюдается застой воды, угнетение уже взошедших посевов там, где прошли посевные работы, неоднородность посевов, кислородное голодание, - рассказал Михаил Глазков. - Сегодня посевная площадь составляет 52%, - это 73 тыс. га. В разных районах ситуация отличается. Например, в Верховажском районе всего лишь 25% от имеющейся посевной площади засеяно".

Как сообщили Накануне.RU в правительстве Вологодской области, основные зерносеющие сельскохозяйственные районы засеяли несколько больше площадей: в Вологодском районе засеяно 50%, в Грязовецком 60%, Великоустюгском – 65%, Устюженском – 75% от поставленных губернатором области планов на посевную кампанию 2020 года. В 14 муниципальных районах введен режим повышенной готовности по подтоплению и переувлажнению почвы.

Это Вашкинский, Верховажский, Вологодский, Грязовецкий, Кирилловский, Междуреченский, Нюксенский, Сямженский, Тарногский, Тотемский, Харовский, Чагодощенский, Устюженский, Шекснинский районы. В ближайшее время планируют ввести режим повышенной готовности Усть-Кубинский, Белозерский и Сокольский районы.

В полях, по словам Михаила Глазкова, организовано дежурство дополнительной техники для буксировки, проводится регулярное обследование на возможность проведения механизированных работ на всех полях, на которых запланирован яровой сев. Основными ресурсами - удобрениями, семенами, ГСМ - хозяйства области обеспечены. Техника к работе готова. Однако из-за неблагоприятных условий возникает риск невыполнения запланированных объемов сева в размере 150 тыс. га.

Губернатор области Олег Кувшинников дал поручение максимально использовать все имеющиеся возможности для завершения весенне-полевых работ в предельно установленные сроки - до 15 июня.

«По ходатайству ряда глав муниципальных районов, где ситуация наиболее напряженная, решением комиссии по чрезвычайным ситуациям будем вводить режим «Повышенная готовность» на всей территории области, - отметил Михаил Глазков. – Глава региона дал поручение провести заседание комиссии и подготовить проект соответствующего постановления. Это позволит аграриям области избежать возможных санкций за невыполнение показателей, установленных соглашением между Министерством сельского хозяйства РФ и Вологодской областью. Но все же в приоритете - достижение плановых показателей. Мы надеемся, что до предельных сроков – 15 июня – они будут выполнены».