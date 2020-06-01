Борт "ЮТэйра", направлявшийся из Сургута в Тюмень, вернулся в аэропорт вылета

В аэропорт Сургута экстренно вернулся борт "ЮТэйра", вылетевший ранее в Тюмень, сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

По предварительным данным, сегодня в 18.46 из аэропорта города Сургута вылетел самолёт "ATR-72", который должен был доставить пассажиров в Тюмень. При наборе высоты не убралась стойка шасси. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэрогавань экономической столицы Югры. На борту находилось 49 пассажиров и пять членов экипажа. В 19:00 борт благополучно приземлился. Пострадавших нет.

По данным онлайн-табло тюменского аэропорта "Рощино", рейс из Сургута выполняет "ЮТэайр". Самолёт задерживается почти на два часа - он приземлится в Тюмени не в 20:20, а в 22:00.