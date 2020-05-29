В Ишимском районе отец заразил своего несовершеннолетнего сына коронавирусом

У воспитанника детского сада Ишимского района, 2013 года рождения, выявлена новая коронавирусная инфекция. Предположительно источником заражения стал его отец, работающий вахтовым методом.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Тюменской области, отец ребенка, нарушив обязательный режим обсервации, забрал сына на выходные. Однако после положительного теста на COVID-19, мужчина попытался скрыть факт контакта с ребенком. После появления у мальчика симптомов ОРВИ, мать ребенка обратилась к врачам, после чего у ее сына также был обнаружен коронавирус.

Сейчас медики ОБ №4 тестируют в детском саду всех контактных детей. Внутри учреждения проводятся противоэпидемиологические мероприятия.