В Барнауле дети нашли бумагу с текстом в котлетах из школьной столовой

В Барнауле местный комитет по образованию пообещал разобраться в ситуации с некачественным питанием в одной из школ города.

Ранее местная жительница написала в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте" о бумаге, найденной ее дочерью в котлете из школьной столовой. На фотографиях, опубликованных женщиной, видно, что в детском питании были целые куски бумаги с хорошо читаемым текстом – по иронии им оказался состав какого-то продукта.

Комитет по образованию собирается взять дело на контроль и провести проверку специальной комиссией, в состав которой войдут представители родительской общественности, сообщает ресурс К24.

Вопрос качества школьного питания широко обсуждался в Госдуме во время недавнего принятия законопроекта об обязательном горячем питании для всех российских школьников 1-4 классов. Парламентарии обратили внимание правительства, что далеко не все школы страны могут обеспечить приготовление безопасной и здоровой пищи (в некоторых просто нет пищеблоков), между тем, закон не предусматривает выделение денег из федерального бюджета на обустройство кухонь и столовых – только на продукты и их приготовление.