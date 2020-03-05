15 Сентября 2020
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екатеринбург окружной дом офицеров (2013) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге в годовщину смерти Сталина предложили восстановить барельеф вождя на Доме офицеров

В уральской столице в 67-ю годовщину со дня смерти советского руководителя Иосифа Сталина предложили восстановить исторический облик барельефа Окружного дома офицеров (ОДО). Ранее там было изображение Сталина. Об инициативе Накануне.RU рассказал координатор Движения "ЗА ПРАВДУ" в Екатеринбурге Алексей Никифоров.

"Уверены, что восстановление исторического облика Дома офицеров Центрального военного округа получит не только широкое понимание у населения (в том числе – ветеранов Великой Отечественной войны), но и создаст положительный имидж военных, вызовет широкое освещение в средствах массовой информации. Тем самым будут восстановлены исторический облик здания и историческая справедливость – ведь именно под руководством И. В. Сталина наша страна, наш народ, наша армия пришли к той великой Победе", – отметил Никифоров.

Изначально фасад здания украшал барельеф Иосифа Сталина – на фронтоне, прямо под колоннадой, под гербом СССР. В 60-е годы прошлого столетия во время так называемой "оттепели" барельеф был закрыт деревянным ящиком. В 90-годы прошлого века он был демонтирован. По мнению активистов "ЗА ПРАВДУ", историческому облику здания Дома офицеров был нанесен урон.

екатеринбург окружной дом офицеров(2013)|Фото: Накануне.ru
Исторические изображения колоннады с барельефом, по всей видимости, не сохранились.

Барельеф Иосифа Сталина на Доме офицеров Центрального военного округа(2020)|Фото: "За Правду"

Все расходы по восстановлению барельефа активисты движения готовы взять на себя. В настоящий момент Дом офицеров находится в ведении Министерства обороны. В том случае, если руководство ОДО не пойдет навстречу, свердловский актив движения "ЗА ПРАВДУ" намерен обратиться в военное ведомство.

На сайте change.org уже размещена петиция по сбору подписей в поддержку инициативы.

Напомним, что генералиссимус и генеральный секретарь ЦК КПСС Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года в своей подмосковной резиденции "Горки".

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В Екатеринбурге в годовщину смерти Сталина предложили восстановить барельеф вождя на Доме офицеров

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Теги: Иосиф Сталин, барельеф, За правду, Екатеринбург, Окружной дом офицеров



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