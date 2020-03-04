14 Сентября 2020
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противотанковая установка, украина (2015) | Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Украина выпустила по Докучаевску ракету

Украинская армия выпустила противотанковую управляемую ракету в направлении Докучаевска, который находится вблизи линии разграничения в ДНР. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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Позже в Народной милиции сообщили, что украинские боевики стреляли по гражданскому автобусу. Благодаря водителю пассажиры остались живы. Он сразу заметил выстрел и резко изменил направление движения автобуса, благодаря чему ракета пролетела мимо и разорвалась неподалеку.

Отметим, что обстрелы Донбасса не прекращаются практически ни на день.

Напомним, на днях советник украинского президента Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что сожалеет, что Украина не может сбросить атомную бомбу на Москву.

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Украина выпустила по Докучаевску ракету

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, обстрел



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