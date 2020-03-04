Региональные депутаты хотят рассмотреть поправки к Конституции до пятницы, 13-го

Региональные депутаты могут рассмотреть поправки к Конституции сразу после их одобрения Советом Федерации.

План рассмотреть законопроект 12 марта подтвердили как минимум в трех региональных парламентах. Так, как на 10 марта намечено второе чтение законопроекта в Госдуме, голосование в регионах 12 марта означает, что третье чтение и рассмотрение в Совфеде последуют сразу же за вторым чтением.

Такая скорость нужна для того, чтобы оставить побольше времени на агитацию за поправки: региональные депутаты уже достаточно информированы о предстоящих изменениях, тогда как россияне - нет, пишет "Коммерсант".

Тем временем, Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: "Наша страна, наша Конституция, наше решение!".

Два источника в ЦИКе и собеседник, близкий к комиссии, подтвердили изданию, что в кампании будут использованы именно эти логотип и лозунг. Дизайн разрабатывало PR-агентство "ИМА-консалтинг". Источник в этом агентстве подтвердил, что компания действительно разработала дизайн для кампании общероссийского голосования. Официально на заседаниях ЦИК этот вопрос пока не рассматривался.

Разработкой визуальной концепции информационной кампании на выборах президента 2018 года также занималось "ИМА-консалтинг", которое выиграло творческий конкурс ЦИК. Стоимость контракта с агентством тогда составила 37 млн. руб.