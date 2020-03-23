"Заминированный" самолёт, летевший из столицы в Тюмень, проверили в пункте назначения

В тюменском аэропорту "Рощино" проверили "заминированный" борт, прилетевший из столицы, сообщает ТАСС.

На месте работали представители экстренных служб, правоохранители. Проверили как сам самолёт, так и багаж.

Напомним, ранее на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" рейсов Москва – Пермь, Москва – Тюмень, Москва – Уфа. Все самолеты, не меняя маршруты, прибыли в пункты назначения. Проверки показали, что взрывных устройств на бортах не было. Позже ситуация с самолётом, летевшим из Москвы в Пермь, повторилась.