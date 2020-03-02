СМИ: Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам отложено до апреля

Минкомсвязь не смогла в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

По данным источника издания, проект раскритиковали ФАС и Минфин.

Обеспечить абонентам бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти с 1 марта потребовала Минкомсвязь. Это решение принято в ходе реализации проекта "Доступный интернет", о котором Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию.

Список бесплатных сайтов предполагается представить в апреле. Кроме того, к июлю должен быть подготовлен проект постановления о возмещении затрат операторов. По оценкам Минкомсвязи, на них уйдет 5,7 млрд рублей в год. Однако, напомним, сами компании указывают сумму в размере 150 млрд рублей.