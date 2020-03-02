Сноубордист Логинов выиграл этап Кубка мира в Канаде

Российский сноубордист Дмитрий Логинов стал победителем в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в канадском Блю-Маунтин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации сноуборда России, в финальном заезде 20-летний россиянин опередил немца Штефана Баумейстера на 0,17 сек.

В состязаниях женщин россиянка София Надыршина стала второй, уступив в финале немке Рамоне-Терезии Хофмейстер.

По итогам сезона Логинов стал третьим в общем зачёте в дисциплине параллельный слалом-гигант (2 тыс. 882 очка), а 16-летняя Надыршина показала лучший результат среди российских девушек. Дебютантка мирового Кубка заняла 5-е место в общем зачёте в дисциплине параллельный слалом-гигант (2 тыс. 660 очка).