В Башкирии скупили все многоразовые маски в первые сутки их производства

В Башкирии местные жители раскупили все многоразовые медицинские маски для борьбы с возможностью заражения коронавирусом - в первые же сутки с начала производства, пишет РИА "Новости".

Сообщается, что предприятие "Агидель" начало выпускать по 3 тыс. масок в сутки - это марлевые маски, которые после двух часов ношения можно стирать, кипятить, сушить и гладить утюгом.

Многоразовые медицинские маски начали шить с 18 марта, в упаковке - 3 штуки, стоит упаковка 70 руб.

Первая партия масок поступила в государственные аптеки, жители Уфы тут же их разобрали.