29 Сентября 2020
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В Башкирии скупили все многоразовые маски в первые сутки их производства

В Башкирии местные жители раскупили все многоразовые медицинские маски для борьбы с возможностью заражения коронавирусом - в первые же сутки с начала производства, пишет РИА "Новости".

Сообщается, что предприятие "Агидель" начало выпускать по 3 тыс. масок в сутки - это марлевые маски, которые после двух часов ношения можно стирать, кипятить, сушить и гладить утюгом.

Многоразовые медицинские маски начали шить с 18 марта, в упаковке - 3 штуки, стоит упаковка 70 руб.

Первая партия масок поступила в государственные аптеки, жители Уфы тут же их разобрали.

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В Башкирии скупили все многоразовые маски в первые сутки их производства

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Теги: Агидель, Уфа, Башкирия, маски



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Развитие сюжета:

Ранее 23.03.2020 01:40 Мск В России запустили производство медицинских масок

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