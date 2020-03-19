29 Сентября 2020
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Пермь, набережная, счастье не за горами (2017) | Фото: nakanune.ru

Трем городам Прикамья могут присвоить почетное звание "Город трудовой доблести"

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании поддержали инициативы глав городов Пермь, Кизел и Лысьва об обращении к президенту РФ с просьбой присвоить городам почетное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести", передает корреспондент Накануне.RU.

Первым перед депутатами выступил мэр краевой столицы Дмитрий Самойлов. Он сообщил, что ему поступило более 30 письменных обращений от жителей города, общественных, профсоюзных и студенческих объединений, трудовых коллективов, деятелей культуры, депутатов и почетных граждан.

"Стартовал сбор подписей на онлайн площадке и на специальных пикетах. Всего собрано на текущий момент более 52 тыс. подписей. В годы Великой Отечественной войны в городе был произведено более 40 тыс. авиационных двигателей, каждое четвертое орудие, которое воевало в Красной, а затем в Советской армии было произведено в Перми, две трети зарядов для нашего легендарного оружия "Катюши" тоже было произведено в Перми. Каждый третий взрыватель изготовлен был в нашем городе. И только в нашем городе изготавливались авиационные агрегаты для всех типов самолетов и полевые телефонные аппараты. 10 предприятий были награждены орденами и медалями, являлись победителями Всесоюзных отраслевых социалистических соревнований, шесть предприятий получили переходящие Красные знамена на вечное хранение", - подчеркнул Самойлов.

Он отметил, что в военные годы в Перми были размещены тысячи эвакуированных женщин из блокадного Ленинграда, здесь были развернуты эвакуированные производственные предприятия, училища, научные институты, музеи, театры, библиотеки, детские дома и интернаты. В городе работали 28 госпиталей. Мэр отметил, что за всеми этими подвигами стоят усилия конкретных горожан.

Парламентарии единогласно поддержали инициативу. А вот к главе Кизела Андрею Родыгину у парламентариев возникли вопросы. Мэр Кизела также отметил заслуги города в Победе над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

"После того, как были оккупированы угольные бассейны Донбасса и Подмосковья, Кизел стал давать уголь фронту. Недаром Кизел называли "Уральской кочегаркой". А уголь - это химические элементы, уголь - это сталь, это танки, пушки, амуниция, электричество. В 1941 году в Кизел был эвакуирован Киевский станкостроительный завод имени Горького №185, который уже через три месяца выпускал для фронта все комплектующие для танков", - высказался он.

Депутат Илья Шулькин, поинтересовался, какие плюсы даст Кизелу это звание в экономическом плане. Андрей Родыгин пояснил, что главным считает здесь не плюсы, и что звание отдает дань тем, кто совершил подвиг в годы войны. Депутат Николай Благов поинтересовался, не лучше ли сосредоточиться на поддержке в присвоении звания городу Пермь.

"Первая ваша фраза, что это очень высокое звание. Мне кажется, всему краю надо объединиться и бороться за Пермь, потому что Кизел - это слагаемое славы Перми. Ни один город не остался в стороне. На это звание будут претендовать Челябинск, Екатеринбург. Если получит такое звание, то таких городов будет 100. И куда денем славу? Снивелируем совсем суть вопроса?" - поинтересовался парламентарий.

В ответ Родыгин отметил, что его заявка - ответ на просьбы жителей города. В итоге депутаты большинством голосов все же поддержали обращение. Двое из 45 парламентариев воздержались от голосования.

Третьим претендентом на присвоение почетного звания стал город Лысьва. К его главе Александру Гончарову у парламентариев вопросов не возникло, решение также было поддержано большинством.

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Трем городам Прикамья могут присвоить почетное звание "Город трудовой доблести"

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Теги: Город трудовой доблести, почетное звание, Пермь, Лысьва, Кизел, Великая Отечественная война, обращение к президенту, заксобрание



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