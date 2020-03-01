11 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
лес, деревья (2018) | Фото:Накануне.RU

Власти Челябинска заявили, что на набережной Миасса не будет новой дороги, из-за которой жители "Набережного" вышли на пикет

В администрации Челябинска заявили о том, что вопрос о межевании земли на набережной реки Миасс возле ЖК "Набережный" под строительство дороги исключен из публичных слушаний, об этом рассказал глава пресс-службы городской администрации Владимир Сафонов.

1 марта местные жители вышли на пикет против строительства дороги под их окнами, люди выступили за то, чтобы городские власти сохранили это место как зону для прогулок и не вырубали растущие там деревья.

Информацию о том, что строительства дороги не будет, подтвердил у себя в Telegram и заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.

Публичные слушания должны пройти 19 марта - одним из вопросов касался межевания земли вдоль набережной реки Миасс от улицы Братьев Кашириных до улицы Калинина. Изначально было запланировано, что эту территорию передадут управлению дорожного хозяйства администрации города. Люди боялись, что если процедура межевания пройдет, то повлиять на решение о строительстве под окнами граждан новой магистрали будет уже невозможно.

Егоров отметил, что с точки зрения комфортной городской среды набережные должны быть отданы горожанам для безопасных и уютных прогулок.

"У обновленной команды администрации в планах проводить благоустройство набережных, а не строить новую дорогу под окнами у жителей. Межевания набережной под дорогу не будет. Глава города поручила исключить этот вопрос из публичных слушаний 19 марта", - написал Егоров.

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Власти Челябинска заявили, что на набережной Миасса не будет новой дороги, из-за которой жители "Набережного" вышли на пикет

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Теги: Челябинск, Миасс, Александр Егоров, деревья, публичные слушания, застройка, генплан



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