В Германии посоветовали Европе и США усилить давление на Россию и Сирию

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала страны Европы, входящие в ЕС, а также США усилить давление на Сирию и Россию, пишет "Коммерсантъ".

"Давить", как считает глава минобороны ФРГ, нужно на президентов этих стран Владимира Путина и Башара Асада для того, чтобы "расчистить путь для политических переговоров" и добиться перемирия в сирийском Идлибе.

Ранее Крамп-Карренбауэр говорила, что нужно усилить санкции против России.