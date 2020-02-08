20 Августа 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
(2005) | Фото: www.ufacity.info

В Кемеровской области автобус с юными сноубордистами попал в ДТП: детей госпитализировали

В Кемеровской области дети-спортсмены получили травмы в результате ДТП. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР, все случилось 7 февраля на трассе в Новокузнецком районе: водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, перевозившим детскую спортивную команду по сноуборду. В автобусе находились восемь детей 12-14 лет, которых сопровождал тренер.

Юные спортсмены были госпитализированы. У двоих диагностированы травмы средней тяжести, у остальных – ссадины и ушибы.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Теперь следствию предстоит установить, были ли нарушены правила перевозки пассажиров.

Как добавили в ведомстве, в самое ближайшее время в качестве подозреваемого будет допрошен тренер команды. Также будет назначена автотехническая экспертиза, которая определит техническое состояние автобуса.

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В Кемеровской области автобус с юными сноубордистами попал в ДТП: детей госпитализировали

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Теги: автобус, дети, трасса, ДТП



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Ранее 10.02.2020 02:01 Мск ДТП в Кузбассе: количество пострадавших растет

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