18 Августа 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

Водители "скорых" в Екатеринбурге все-таки массово уволились. Главу бунта они обвинили в "сливе протеста"

В Екатеринбурге - новые повороты в истории с переводом на аутсорсинг водителей "скорой помощи". Напомним, что водители стали бунтовать и собрались увольняться после того как им заявили о том, что три подстанции "скорой" перейдут под крыло компании "Феникс" пермского бизнесмена Евгения Фридмана. Уже 1 февраля водители на трех подстанциях не хотели выходить на работу на тех условиях, которые им предлагались. Однако спустя некоторое время появилась информация, что конфликт решить удалось и все вышли на работу. Между тем, как стало известно Накануне.RU, со своих рабочих мест все-таки ушли 15 водителей.

На данный момент с подстанции "скорой помощи", находящейся на улице Братьев Быковых, уволились 12 человек, а еще три человека покинули подстанцию, расположенную в микрорайоне Эльмаш.

Как рассказал теперь уже бывший бригадир одной из подстанций Александр Лаврека, ушедшие работники боялись стать "вновь обманутыми".

"Почему уволился? Не хотел работать на условиях Фридмана. Обещать можно что угодно. Я не хочу быть обманутым. Не хочу каждый месяц думать лихорадочно: "А заплатят ли мне зарплату в этом месяце?". Я и мои коллеги решили не слушать пустословий и уйти. Фридман вообще сказал нам, что он повысит тариф за час работы на 10-15 руб. То есть вместо 75 руб. в час мы будем получать 90 руб. за час работы, но сказал, что это случится через месяц. Есть опасения, что этот месяц нужен лишь для того, чтобы набрать новых водителей", - ответил наш собеседник.

Между тем, по сведениям Накануне.RU, изначально водители всех трех подстанций договорились держаться до последнего и не соглашаться работать на таких условиях. Однако, большинство водителей не уволились, а продолжили работать 1 февраля, как ни в чем ни бывало.

Основным "мотором" протеста водителей "скорой помощи" был Аркадий Скоровозов. Мужчина писал жалобы в прокуратуру, выносил информацию в собственный блог и активно общался со СМИ, всячески стараясь придать ситуации наибольший резонанс. Однако через некоторое время стал говорить о том, что компромисс с Фридманом уже найден и протесты водителей прекращаются, а увольнений не будет. Аркадийзаявлял, что уже предложены трудовые договоры и главное, будет проведена индексация. Именно та, которую так хотели водители. Но многие при этом продолжали говорить журналистам, что ситуация не сдвинулась с мертвой точки и Фридман не намерен идти на уступки.

Скорая помощь(2019)|Фото: Накануне.RU

Сейчас же часть из мужчин обвинили Аркадия в возможном "подкупе".

"Это странно. Неспроста все это. Буквально за сутки он переобулся. Если мужчина дает слово, он должен его сдерживать. А Аркаша тогда обещал, что никто не выйдет на работу. Его либо запугали, либо купили? Фридман денег дал, чтобы протест на тормозах спустить?" - говорят водители.

Они добавили, что Аркадий несколько раз созванивался с Фридманом.

Сам Аркадий назвал в беседе с Накануне.RU такие обвинения смешными и глупыми.

"Мы были несогласны на те условия, которые нам предлагали. Мы добивались тогда трудового договора. Все успокоилось после того, как нам предложили трудовой договор. Все договора уже подписаны, со всеми больничными. Все такие обвинения глупые. Людям дали право выбора. Уже не шла речь о самозанятости и ИП. Я не могу думать за каждого", - объяснил мужчина.

Часть водителей остались из-за того, что боятся потерять работу. Взамен уволившихся набраны новые сотрудники.

Однако, ряд наших собеседников полагают, что 1 марта водителей, которые согласились ждать месяц улучшения условий, могут уволить в связи с тем, что на их места уже, возможно, найдена замена.

Накануне.RU будет следить за ситуацией.

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Водители "скорых" в Екатеринбурге все-таки массово уволились. Главу бунта они обвинили в "сливе протеста"

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Теги: скорая помощь, увольнения, водители. Екатеринбург, Евгений Фридман, конфликт



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