Снова за свое. Коммунальщики Екатеринбурга начали новую борьбу со снегом и гололедицей

Коммунальные службы Екатеринбурга с 5 на 6 февраля рассыпали 135 т ПГМ (противогололедный материал), что является рекордом за этот сезон. Также после обрушившегося на столицу Урала снегопада, c оттепелью и резкими заморозками, по всем семи административным районам города проводятся снегоочистительные работы и работы, направленные на устранение гололедицы.

Напомним, что за последние несколько дней жители Свердловской области наблюдали изменение климата, сопровождавшееся неожиданной оттепелью и резким похолоданием с морозным воздухом. Причиной погодных явлений стал циклон, пришедший с районов Средиземноморья и направляющийся к Северо-Западу Сибири. В связи с этим на дорогах и тротуарах города образовалась грязь, а затем и гололедица.

Сотрудниками коммунальных служб в минувшую ночь было вывезено на снегоприемные полигоны почти 7 тыс. т снега и с помощью единиц техники, а также вручную было разбросано 27 т мелкофракционной щебенки на улицах города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. С 5 по 6 февраля со снегом и льдом боролось 308 единиц спецтехники: 56 КДМ (комбинированных дорожных машин), 35 тракторов, 16 снегопогрузчиков, 20 фронтальных погрузчиков, 138 самосвалов и другие.

Сегодня планируется задействовать на территории города еще 177 единиц специализированной техники, среди которых 28 КДМ, 49 тракторов, 12 фронтальных погрузчиков, 62 самосвала и другие. Также, будет задействовано 328 дорожных рабочих.