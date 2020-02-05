На трассе М-5 в районе Чебаркуля грузовик врезался в бензовоз

В Челябинской области на федеральной трассе "М-5" грузовик столкнулся с бензовозом.

Авария произошла 5 февраля в районе 11.00 на 1793 км автодороги в районе Чебаркуля, рассказали Накануне.RU в ГИБДД региона.

Как отметили в управлении федеральных автодорог "Южный Урал", водитель большегруза не выдержал необходимое расстояние до впереди идущего бензовоза.

Движение на этом участке оказалось затруднено, машины едут по одной полосе. Розлива топлива не произошло, в аварии также никто не пострадал.