"Задачи мне знакомы": новый министр экономики Свердловской области поделился планами

15 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/furniture/kitchen/, выбирай YouDo!
Смотрите здесь - http://perevozki.youdo.com/chelyabinsk/pomoshch/vskrytie/: подробнее тут.
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/repair/flat/price/other/price/, варианты по ссылке.



Политика Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Денис Мамонтов (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Задачи мне знакомы": новый министр экономики Свердловской области поделился планами

Новый министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов рассказал, какие задачи будут стоять перед министерством под его руководством.

Напомним, указ о назначении Мамонтова подписал губернатор Евгений Куйвашев. Новый министр экономики приступает к работе с сегодняшнего дня, 3 февраля.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, Денис Мамонтов более 20 лет работает в органах муниципальной и государственной власти.

"Министерство экономического и территориального развития под моим руководством сосредоточится над выполнением задач, поставленных национальными проектами, а также задач губернаторской программы "Пятилетка развития". Также будет уделено внимание повышению качественного прогнозирования для достижения наилучших результатов, задачи мне знакомы", - заявил министр.

Ранее Мамонтов несколько лет занимал пост вице-мэра города Мегион (ХМАО). Он считается креатурой замгубернатора Олега Чемезова.

Должность министра экономики Свердловской области оставалась вакантной больше года. Пост освободился в январе 2019-го после того, как занимавший его Александр Ковальчик перешел на работу в мэрию Екатеринбурга.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Задачи мне знакомы": новый министр экономики Свердловской области поделился планами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Мамонтов, назначение, планы, министр



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.02.2020 08:59 Мск В Свердловской области назначен новый министр экономики. Креатура Чемезова
Ранее 28.01.2019 15:56 Мск Свердловского министра экономики могут выбрать на конкурсной основе
Ранее 24.01.2019 13:33 Мск Мэр Высокинский забрал себе в замы министра, пострадавшего от "антитунгусовской войны"
Ранее 24.01.2019 09:37 Мск Теперь официально. Глава Екатеринбурга Высокинский назначил своим замом "человека Тунгусова"
Ранее 24.01.2019 07:44 Мск Ковальчик покинул пост министра экономики Свердловской области. Переходит в мэрию Екатеринбурга
Ранее 22.01.2019 15:19 Мск В мэрии Екатеринбурга - кадровый голод. На место Кожемяко могут позвать Ковальчика
Ранее 17.01.2019 16:29 Мск "В мэрии Екатеринбурга нет единой команды". "Креатив" Высокинского продолжится без Кожемяко

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети