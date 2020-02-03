"Задачи мне знакомы": новый министр экономики Свердловской области поделился планами

Новый министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов рассказал, какие задачи будут стоять перед министерством под его руководством.

Напомним, указ о назначении Мамонтова подписал губернатор Евгений Куйвашев. Новый министр экономики приступает к работе с сегодняшнего дня, 3 февраля.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, Денис Мамонтов более 20 лет работает в органах муниципальной и государственной власти.

"Министерство экономического и территориального развития под моим руководством сосредоточится над выполнением задач, поставленных национальными проектами, а также задач губернаторской программы "Пятилетка развития". Также будет уделено внимание повышению качественного прогнозирования для достижения наилучших результатов, задачи мне знакомы", - заявил министр.

Ранее Мамонтов несколько лет занимал пост вице-мэра города Мегион (ХМАО). Он считается креатурой замгубернатора Олега Чемезова.

Должность министра экономики Свердловской области оставалась вакантной больше года. Пост освободился в январе 2019-го после того, как занимавший его Александр Ковальчик перешел на работу в мэрию Екатеринбурга.