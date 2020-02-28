Вопреки торговой войне. Экономика Китая в 2019 году выросла на 6,1%

Государственное бюро статистики КНР опубликовало показатели по экономическому и социальному развитию за прошлый год. Несмотря на ряд негативных внутренних и внешних факторов, таких как торговая война с США, китайская экономика продолжила расти. Хотя динамика роста и снижается.

ВВП КНР в 2019 г. вырос на 6,1% (6,6% в 2018 г.). Почти так же – на 6,2% возросла общая производительность труда. В течение года в городах и поселках было создано 13,52 млн новых рабочих мест, что на 90 тыс. меньше, чем в 2018 году. Уровень безработицы в городах составлял к концу года 5,2%.

Заметных результатов достигла борьба с бедностью. Количество бедняков в сельских районах сократилось за год на 11,09 млн человек.

На показателях работы сельского хозяйства отразилась эпидемия африканской чумы свиней – свинины в прошлом году произвели на 21,3% меньше, чем в 2018-м.

Общая стоимость импорта и экспорта товаров за год составила 3150,5 млрд юаней, увеличившись на 3,4% по сравнению с предыдущим годом. экспорт составил 17 233,4 млрд юаней, увеличившись на 5,0%, импорт составил 14 321,6 млрд юаней, увеличившись на 1,6%.

Значительная часть экспорта и импорта показателя пришлось на торговлю со странами "вдоль Пояса и пути" (общая стоимость составила 926,9 млрд юаней, увеличившись на 10,8% по сравнению с предыдущим годом).

Росли также расходы на научно-исследовательские работы, в 2019 г. расходы на НИОКР составили 2173,7 млрд юаней, увеличившись на 10,5% по сравнению с предыдущим годом, а отношение к ВВП составило 2,19%.

Утвердить отчёты о работе за прошлый год и планы на текущий предстоит Всекитайскому собранию народных представителей - своеобразному аналогу Верховного Совета СССР. Однако заседание сессии ВСНП отложено на неопределённый срок из-за эпидемии коронавирусной пневмонии. И пока многие гадают, как эпидемия скажется на китайской экономике в 2020 г. и какой прогноз заложат сами власти КНР.