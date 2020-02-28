Роспотребнадзор назвал порядок действий при подозрении на коронавирус

Роспотребнадзор сообщил, что нужно сделать в первую очередь при подозрении на коронавирус.

В ведомстве рекомендуют изолировать больного в отдельной комнате или постараться держаться от него на расстоянии не менее одного метра.

Затем следует вызвать врача-терапевта или скорую помощь. Врач при необходимости возьмет анализ и направит заболевшего в организации Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Напомним, эксперты заявили о почти полной бесполезности медицинских масок в случае эпидемии. Она может предотвратить распространение инфекции, если вы уже заболели, чихаете и кашляете. Но отфильтровать воздух, поступающий в организм здорового человека, обычная медицинская маска не может, сообщил президент Института Роберта Коха (Германия) Лотар Вилер.