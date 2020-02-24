Офицер рассказал о грузинских снайперах на майдане

Бывший командир элитного воинского подразделения Грузии "Аваза" Тристан Цителашвили сообщил, что украинские власти пытались убедить его сделать заявление, что грузинские снайперы, которые стреляли по людям на "евромайдане" 20 февраля 2014 года, - это выдумка Кремля. Об этом он сказал на украинском канале ZIK.

Напомним, Цителашвили еще в 2014 году говорил о грузинских снайперах.

Сейчас он сказал, что лидер грузинской диаспоры в Киеве Звиад Кушиташвили звонил ему и от имени тогдашних президента Петра Порошенко и главы СБУ Василия Грицака гарантировал безопасный приезд в Киев и предлагал деньги в обмен на "признание".

Цителашвили добавил, что грузинские снайперы связаны с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который репрессии в Грузии тоже называл происками Кремля. Самого Цителашвили посадили в тюрьму, где "пытали, избивали, издевались". А его сына сделали калекой на всю жизнь.

Он также отметил, что из 45 грузинских снайперов, которые стреляли на "евромайдане", осталось лишь 15, да и тех могут убить. Ведь о них говорилось в недавно вышедшем в США документальном фильме "Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства", половина которого посвящена Украине. Президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы была раскрыта и обнародована роль демократов в перевороте на Украине. А значит, живые участники тех событий для многих представляют опасность.

"Если президент Зеленский и украинский суд захотят правду, я и мои военные эксперты готовы рассказать, как расстреливали на майдане и какова роль в этом Саакашвили. Украинский народ должен узнать правду", - подчеркнул Цителашвили.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Италии тоже был показан фильм о роли грузинских снайперов в перевороте на Украине. А адвокат бывших сотрудников "Беркута" Александр Горошинский заявлял, что наемники делились на группы по 10 человек. Они размещались в разных зданиях и должны были по приказу применять оружие в разное время. Им поставили задачу вести огонь без разбора – как по протестующим, так и по силовикам, чтобы было как можно больше жертв.

Также примечательно, что Саакашвили депортировали с Украины в феврале 2018 года перед самым допросом его как свидетеля по делу о расстрелах на майдане. По его собственным словам, его выдворяла личная охрана Порошенко.