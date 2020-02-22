Инвалиды Тюмени обратились к президенту. Просят защитить их от провокаций Андрея Романова

03 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
инвалиды ,вои, романов (2020) | Фото: voi-72.ru

Инвалиды Тюмени обратились к президенту. Просят защитить их от провокаций Андрея Романова

Сегодня тюменские инвалиды написали целую петицию, в которой осуждают действия активиста Андрей Романова, передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель общества инвалидов Калининского административного округа Тюмени Елена Гаркунова тоже считает действия «правозащитника» Романова неадекватны, считает, что он клевещет на Тюменскую область. 

«Действия Романова я считаю неадекватными по той простой причине, что он заботится только о своих интересах. Если бы он пришел в общество инвалидов, ему бы всегда помогли, обсудили проблемы и приняли какое-то решение. Это бы мы делали сообща и вместе. А не то, что он делает один, голодает, еще что-то», - подчеркнула Елена Гаркунова - инвалид первой группы по зрению.

«Когда я иду по улице, про меня тоже не скажешь, что я инвалид. Но у меня телефон и компьютер с речевым выходом, на работе все сделано под меня. Я тружусь, воспитываю ребенка. Получила высшее образование, уже будучи на инвалидности. Инвалид может занимать достойное место в обществе, работать, достойно жить. А что Романов сделал для Тюменской области? Ничего. Что он сделал для Курганской области? Ничего. Пускай попытается сам что-то сделать, а не клевещет на Тюменскую область, что он такой нищий, бедный и несчастный, помогите только ему», - сказала председатель общества инвалидов Калининского административного округа Тюмени.

 

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Инвалиды Тюмени обратились к президенту. Просят защитить их от провокаций Андрея Романова

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: инвалиды , тюменское вои, романов, петиция протеста



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети