Инвалиды Тюмени обратились к президенту. Просят защитить их от провокаций Андрея Романова

Сегодня тюменские инвалиды написали целую петицию, в которой осуждают действия активиста Андрей Романова, передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель общества инвалидов Калининского административного округа Тюмени Елена Гаркунова тоже считает действия «правозащитника» Романова неадекватны, считает, что он клевещет на Тюменскую область.

«Действия Романова я считаю неадекватными по той простой причине, что он заботится только о своих интересах. Если бы он пришел в общество инвалидов, ему бы всегда помогли, обсудили проблемы и приняли какое-то решение. Это бы мы делали сообща и вместе. А не то, что он делает один, голодает, еще что-то», - подчеркнула Елена Гаркунова - инвалид первой группы по зрению.

«Когда я иду по улице, про меня тоже не скажешь, что я инвалид. Но у меня телефон и компьютер с речевым выходом, на работе все сделано под меня. Я тружусь, воспитываю ребенка. Получила высшее образование, уже будучи на инвалидности. Инвалид может занимать достойное место в обществе, работать, достойно жить. А что Романов сделал для Тюменской области? Ничего. Что он сделал для Курганской области? Ничего. Пускай попытается сам что-то сделать, а не клевещет на Тюменскую область, что он такой нищий, бедный и несчастный, помогите только ему», - сказала председатель общества инвалидов Калининского административного округа Тюмени.