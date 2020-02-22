03 Сентября 2020
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инвалиды ,тюменское вои, романов (2020) | Фото: voi-72.ru

Тюменские инвалиды подписали петицию против "социального экстремизма" активиста Романова

В Тюмени в областной организации "Всероссийское общество инвалидов" сегодня состоялось общественное обсуждение протестной петиции, передает корреспондент Накануне.RU.
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Причина, побудившая тюменских инвалидов собраться в выходной день - деятельность активиста и тоже инвалида Андрея Романова. Как известно, Романов развил бурную деятельность, как он сам говорит, в защиту прав тюменских инвалидов и прочих социально незащищенных категорий граждан.

инвалиды ,вои, романов(2020)|Фото: voi-72.ru

Однако, инициативы и манера действий Романова вызвали негодование тюменских инвалидов. На встрече говорили, что он никогда не шел с ними на контакт, не участвовал в общественной жизни. О его существовании , говорят тюменские инвалиды, они узнали лишь по пиар-акциям и публикациям в сети Интернет. Реального вклада в деятельность сообщества инвалидов Тюменской области он, по словам члено тюменского ВОИ, Романов не внес. Более того, как считают люди, своим поведением он позорит сообщество.

Инвалиды Тюменской области подписали петицию, в которой выразили свой протест.

«Курганский инвалид Андрей Романов всем объявил себя правозащитником всех тюменских инвалидов. Это неправда! Это вранье! Мы его не выбирали! Андрей Романов нагло врет, когда говорит, что представляет наши интересы! Андрей Романов для нас чужой человек. Он приехал в Тюменскую область на все готовое и сейчас требует, чтобы под него переписали законы, действующие на территории Тюменской области. Требует, чтобы ему дали квартиру, чтобы ему создали организацию, чтобы ему платили хорошую зарплату. Мы задаем законный вопрос: на каком основании приезжий человек диктует нам свои условия, требует немедленного исполнения и учит всех, как нам жить? Он хочет быть контролером над всеми: над правительством, над нами. Нам не нужны контролеры! Тем более такие, как Андрей Романов», - отмечается в документе.

инвалиды ,тюменское вои, романов(2020)|Фото: voi-72.ru

Бронзовый призер чемпионата Европы 2003 года и чемпионата мира 2010 года по танцевальному спорту, инвалид –колясочник Татьяна Скворцова стояла у истоков развития тюменского спорта инвалидов, действия Андрея Романова ее возмутили.

«Тот, кто хочет делать хорошее, он делает в любые время, но это трудно. Гораздо проще шуметь, просить. Мне очень жаль, что приходится тратить свои эмоции и силы на эту ситуацию. У него совершенно необоснованные требования: дайте, мы хотим, вы обязаны. Никто нам не обязан. Мы живем и работаем по тем законам, которые существуют и в Тюменской области, и в России. Я вообще не понимаю таких людей как Романов, у нас так много хорошего делается. Государство выполняет свои функции. Хочется спросить, а ты сам можешь что-то сделать хорошее, чтобы тобой гордились. Вы знаете, когда мы стоим на паркете и играет гимн России, а представители 20-30 стран слушают наш гимн , это не так просто. Я более 30 лет на коляске, мы с ребятами прошли тот путь, когда ничего не было, но люди слушали и сейчас есть результат», - отметила она.

Свои подписи под петицией поставили члены Тюменской областной общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", Тюменской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», Тюменской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».

Текст петиции тюменские инвалиды намерены направить в администрацию президента, в правительство Тюменской области, губернатору Моору и еще в в несколько правоохранительных инстанций: генеральному прокурору,прокурору Тюменской области, в следственный комитет РФ и региональный следком, и в СМИ.

Документ так и озаглавлен - "Петиция инвалидов Тюменской области, не согласных с действиями Романова А.А."

инвалиды ,тюменское вои, романов(2020)|Фото: voi-72.ru

Инвалиды возмущаются не только Романовым, но и не согласны с тем, что с Романовым слишком лояльно общаются власти. "Нас возмущает, что он имеет наглость в открытую заявлять, что не хочет заниматься системными проблемами инвалидов. Он хочет быть контролёром над всеми: над правительством, над нами. Нам не нужны контролеры! Тем более такие, как Андрей Романов!!!
Он говорит – мои требования должны выполняться незамедлительно! Кто он такой, чтобы ставить себя выше всех законов? Выше мнения всех людей? Кем он себя возомнил? Мы считаем такую позицию социальным экстремизмом! ...Мы - инвалиды Тюменской области - отказываемся признавать особое отношение властей к Андрею Романову. Мы не понимаем, какими заслугами перед регионом он заслужил к себе особое отношение и привилегии".

инвалиды ,тюменское вои, романов(2020)|Фото: voi-72.ru

Подписей под петицией оказалось много. Список лиц голосующих за петицию против Романова А.А. и его действий занял два листа.

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Тюменские инвалиды подписали петицию против "социального экстремизма" активиста Романова

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