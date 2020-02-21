Уральский полпред обнаружил моногорода полуразрушенными

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов провел в Карабаше совещание, посвященное вопросам комплексного социально-экономического развития моногородов. Несмотря на федеральную программы поддержки таких муниципалитетов, Цуканов обнаружил моногорода полуразрушенными, передает корреспондент Накануне.RU.

Наместник президента подчеркнул, что на территории УрФО находятся 12 моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением, в том числе во взаимосвязи с проблемным функционированием градообразующих предприятий. В целом в моногородах проживает 20% всего населения УрФО, это более 2,5 млн человек, в Челябинской области более 1 млн человек.

Цуканов напомнил, что в 2014 году начал работу фонд поддержки развития моногородов, основной целью которого является диверсификация экономики, создание новых рабочих мест, стабилизация социально-экономического положения в территориях. В качестве успешного примера сотрудничество региона с фондом он назвал Усть-Катав, где был реализован проект строительства тепличного комплекса.

"Благодаря действующим мерам поддержки удалось достичь определенных успехов, связанных с сохранением и увеличением рабочих мест. Но при этом не уделялось достаточного внимания развитию социальным объекта и улучшению городской среды. Сегодня мы посмотрели в Карабаше - вся социальная инфраструктура построена за деньги инвестора. Конечно, это хорошо, когда есть социально-ответственные инвесторы, которые делают социальную инфраструктуру, понимая, что другого пути просто нет. По сути дела города полуразрушены. Умирают предприятия, умирают города, отсутствие работы, депрессия, деградация населения", - подчеркнул он.

"То, что мы увидели сегодня строительство детсада, ФОКа, серьезные планы на строительство ТРК, все это зона ответственности региональных и муниципальных властей, но это пример социально ответственного бизнеса. На мой взгляд, бизнес не может полностью взять на себя затраты на развитие городов. Безусловно, каждый рубль, который выделяется бизнесом, регионом, должен привлекать дополнительные деньги, в том числе из федеральных программ", - добавил Цуканов.

По его мнению, Карабаш - это пример качественного взаимодействия власти и бизнеса.

Полпред подчеркнул, что в моногородах с низким качеством жизни наблюдается высокий отток населения, в том числе уехать хотят и из Карабаша.

"Карабаш 10 лет назад и сегодня - два разных города. Но без нормальных больниц, жилья, школ люди не будут возвращаться сюда. Надо наводить порядок в социальной инфраструктуре, иначе мы потеряем самых лучших и активных людей, которые уедут в Челябинск, Екатеринбург, Тюмень", - заявил он, добавив, что в городе есть работа и неплохая средняя заработная плата.

В целом за последние пять лет численность моногородов сократилась более чем на 50 тыс. человек.

"Основная причина кроется в комплексе накопленных проблем, при этом недовольство вызывает состояние медицины, социальной сферы, качество оказания коммунальных услуг. Как подтверждение - социологический срез в 2019 году показал, что 24% жителей моногородов в России постараются сменить место жительства. В связи с этим необходимо кроме реализации мероприятий, направленных на поддержку бизнеса, более активно решать насущные проблемы граждан в таких муниципалитетах", - добавил он.

Полпред сообщил, что Минэкономразвития планирует увеличить объем финансовой поддержки моногородов, в основном на развитие коммунальной сферы и улучшение условий ведения бизнеса. Однако в УрФО есть и другие проблемы.

"По предварительной оценке, в моногородах требуется реконструировать не менее 30 школ, построить 29 школ и 21 детский сад, требует ремонта 22 спортивных объекта, кроме того, необходимо построить более 40 спортивных объектов. Медицинская инфраструктура также требует ремонта. На ремонт и строительство дорог в моногородах надо порядка 70 млрд", - отметил он.

В настоящий момент сформирован пакет предложений с целью введения дополнительных мер поддержки, касающихся развития государственно-частного партнёрства, расширения мер поддержки на финансирование социальной и дорожной инфраструктуры. Как считает полпред, чтобы ускорить социально-экономическое развитие моногородов, регионам необходимо внести изменения в налоговое законодательство. В ближайшее время эти предложения будут направлены в Правительство РФ.