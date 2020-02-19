31 Августа 2020
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Александр Елагин (2020) | Фото: youtube.com/Британский стиль с Александром Елагиным

Футбольный комментатор Елагин о пенсиях: "У меня – 15 тысяч, можно на неё прожить?! А в СССР у пенсионеров занимали!"

Известный футбольный комментатор Александр Елагин (голос Английской Премьер-лиги) во время стрима с подписчиками на своём ютуб-канале "Британский стиль с Александром Елагиным" коснулся темы про политику, размер нынешних пенсий в стране и что, по его мнению, самого главного дал Советский Союз.

"Александр Викторович, вы настолько увлечённо говорите о политике. Если бы вы стали президентом, что бы в первую очередь изменили в стране? Коррупцию ведь не убить, это невозможно в принципе", – спросил у него один из подписчиков.

Комментатор отметил, что озвучит, может быть, крамольную вещь, которая многим не понравится, но, по его мнению, в стране никогда не было демократии как таковой.

"Возьмите историю. Начиная с царских времен, со времён Рюриковичей, потом пришли Романовы, и после пришли большевики в 1917-м году. Совершили они революцию или переворот – это уже в зависимости от, скажем так, вкуса, определения. Для меня это была всегда Великая Октябрьская социалистическая революция", – признался он.

"Что самого главного дал Советский Союз? Проблем миллион было, масса всего было негативного, но масса и чудесного! – продолжил он. – Если говорить о спорте, то это великие победы спортсменов. Футбол, хоккей – это же всё при Союзе было. А почему? Что важно было? Что главного выделил бы я? Стабильность, это прежде всего, и уверенность в завтрашнем дне!".

"У кого занимали деньги в советское время? У пенсионеров! – продолжил Елагин. – Вот сейчас пенсионер сколько получает? Вот я пенсионер, у меня пенсия – 15 тыс. руб. Скажите, можно ли на неё прожить?! Скажите, наши дорогие чиновники! Какая там минимальная заработная плата? Как человек может прожить на такую сумму? А если ещё человек больной… Даже страшно подумать!"

Комментатор несколько раз повторил, что не идеализирует старое время и не стоит на него смотреть "как на идиота свихнувшегося", а после заговорил о колбасе.

"Вот вы все вспоминаете (с упрёком, – прим.) – два сорта, три сорта колбасы! Ребята, но какая это была колбаса! Я в бараке жил, в коммуналке, люди приносили, кто-то покупал докторскую колбасу, а запах был на весь дом! А газировка, по три копейки которая была... А сейчас 125 сортов колбасы – ни одной вкусной! Сосиски – чёрти что, мясо – то же самое. Всё какое-то ненастоящее, без запаха. Помидоры не пахнут! О чём вы говорите?!" – добавил он.

Полное видео с ответами на вопросы комментатора (преимущественно – о футболе) можно посмотреть на его ютуб-канале.

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Футбольный комментатор Елагин о пенсиях: "У меня – 15 тысяч, можно на неё прожить?! А в СССР у пенсионеров занимали!"

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Теги: Александр Елагин, комментатор, пенсии, футбол, спорт, колбаса, СССР



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