Концессия с "Корпорацией СТС": в Югре построят новый полигон по утилизации мусора за 3 млрд

На территории Югры будет создан новый межмуниципальный полигон твердых отходов для жителей Мегиона, Нижневартовска и Нижневартовского района. Полигон станет вторым из пяти инвестиционных проектов для обработки и утилизации ТКО в Югре общей мощностью 555 тыс. т. в год, осуществить которые планируется до 2024 г. Ввод объекта в эксплуатацию планируют на декабрь 2022 г., а старт работы намечен на первый квартал 2023 г.

Как стало известно Накануне.RU, 13 февраля в присутствии заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева состоится церемония подписания концессионного соглашения по созданию комплексного межмуниципального полигона, документ подпишут директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев и директор ООО "Корпорация СТС" Николай Казаков (компания контролируется бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым).

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, мощность по обработке и утилизации ТКО на новом полигоне составит 180 тыс. т в год, что ровно в два раза выше результатов объекта, построенного в декабре 2017 г. для городов Пыть-Ях, Нефтеюганск и поселений Нефтеюганского района. На его территории будет установлена автоматическая линия сортировки поступающих отходов с магнитными и оптическими сепараторами, которые позволят обнаружить материалы, не видимые при ручной сортировке, и отбирать из отходов полезные компоненты для дальнейшей утилизации. Таким образом, масса отходов, направленная на захоронение, не должна будет превышать 60%.

На создание объекта, способного достичь уровня показателей нацпроекта "Экология", выделено 2,9 млрд руб.