24 Августа 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
карантин, школа (2016) | Фото: zdolbuniv.com

В Урае почти на две недели закрыли на карантин школы

В Урае из-за роста числа заболевших ОРВИ объявили карантин. Все образовательные учреждения города, за исключением дошкольных, переведены на дистанционное обучение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

По данным ведомства заболеваемость ОРВИ по совокупному населению составила 1724,86 на 100 тыс населения, что выше чем в предыдущую неделю на 43%. Основную долю регистрируемых случаев заболевания составляют дети до 17 лет – 88,6 %, из них посещающих детский сад – 30%, школу – 56%.

Только за последнюю неделю в поликлинику обратились 697 человек с симптомами ОРВИ. Случаи гриппом в городе не зафиксированы.

В мэрии Урая пояснили, что карантин продлится с 11 по 21 февраля включительно. Также отменяются занятия детей в учреждениях спорта и дополнительного образования. Введен запрет на проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных мероприятий в закрытых помещениях.

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В Урае почти на две недели закрыли на карантин школы

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Теги: карантин, грипп, орви, школы



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