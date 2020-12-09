09 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Автоматизированные камеры хранения нового образца на вокзале Екатеринбурга (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

На вокзале Екатеринбурга установили автоматизированные камеры хранения нового образца

В зале ожидания №7 на втором этаже и в центральном досмотровом павильоне вокзала Екатеринбурга появились автоматизированные камеры хранения нового образца. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД, подобное расположение позволят оставить вещи на сохранение сразу после прохождения досмотра при входе на территорию вокзального комплекса.

Автоматизированные камеры хранения нового образца на вокзале Екатеринбурга(2020)|Фото: пресс-служба ОАО "РЖД", Свердловская железная дорога

Всего было установлено 282 ячейки в 60,90 и 180 см. в высоту. Услуга хранения оплачивается через терминал, что особенно важно в период пандемии коронавируса. При этом оплата может производиться как банковской картой, так и наличными, а для обеспечения безопасности багажа камеры хранения оборудованы звуковой сигнализацией.

Автоматизированные камеры хранения нового образца на вокзале Екатеринбурга(2020)|Фото: пресс-служба ОАО "РЖД", Свердловская железная дорога

Разобраться в системе довольно просто: благодаря индикаторами, которыми оснащен платежный терминал, человек будет видеть, какая ячейка сейчас свободна. После оплаты пассажир получает чек со штрих-кодом – своеобразным ключом для открытия и закрытия ячейки. Также на чеке указан номер камеры хранения. Режим аренды почасовой: от 1 до 120 ч., однако при необходимости время можно и продлить.

Автоматизированные камеры хранения нового образца на вокзале Екатеринбурга(2020)|Фото: пресс-служба ОАО "РЖД", Свердловская железная дорога

На СвЖД автоматизированные камеры хранения появились также на вокзале Пермь-2. В декабре аналогичное оборудование будет установлено в Тюмени, Сургуте и Пыть-Яхе. В 2021 году современными камерами хранения оснастят еще 10 вокзалов Свердловской магистрали.

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На вокзале Екатеринбурга установили автоматизированные камеры хранения нового образца

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Теги: ячейки, камера хранения, вокзал, Екатеринбург, пассажир



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