На вокзале Екатеринбурга установили автоматизированные камеры хранения нового образца

В зале ожидания №7 на втором этаже и в центральном досмотровом павильоне вокзала Екатеринбурга появились автоматизированные камеры хранения нового образца. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД, подобное расположение позволят оставить вещи на сохранение сразу после прохождения досмотра при входе на территорию вокзального комплекса.

Всего было установлено 282 ячейки в 60,90 и 180 см. в высоту. Услуга хранения оплачивается через терминал, что особенно важно в период пандемии коронавируса. При этом оплата может производиться как банковской картой, так и наличными, а для обеспечения безопасности багажа камеры хранения оборудованы звуковой сигнализацией.

Разобраться в системе довольно просто: благодаря индикаторами, которыми оснащен платежный терминал, человек будет видеть, какая ячейка сейчас свободна. После оплаты пассажир получает чек со штрих-кодом – своеобразным ключом для открытия и закрытия ячейки. Также на чеке указан номер камеры хранения. Режим аренды почасовой: от 1 до 120 ч., однако при необходимости время можно и продлить.

На СвЖД автоматизированные камеры хранения появились также на вокзале Пермь-2. В декабре аналогичное оборудование будет установлено в Тюмени, Сургуте и Пыть-Яхе. В 2021 году современными камерами хранения оснастят еще 10 вокзалов Свердловской магистрали.