"Петербургская политика": люди устали от коронавируса и бояться жесткого локдауна

Проблемы эпидемии коронвируса остаются главными для всех российских регионов, однако чиновники используют разные тактики при обсуждении этой темы, говорится в рейтинге фонда "Петербургская политика".

Так, среди россиян сейчас доминирует усталость от "вирусной" повестки и тревоги о возможном масштабном карантине. Данные о высокой тревожности граждан страны приходят и из фокус-групп, и из социологических опросов.

При этом люди часто ищут "тайные смыслы" в словах властей, вспоминая, когда после объявления весной текущего года "каникул" люди вынуждены были сидеть дома, пишут "Ведомости".

Напомним, глава Минздрава России Михаил Мурашко вслед за своим аппаратом опроверг сообщения о том, что он, якобы, не исключил возможность ограничения передвижения россиян между регионами и даже внутри них в целях ограничения распространения коронавируса.

В первую волну пандемии весной отдельные регионы пытались вводить ограничения передвижения людей из других субъектов, но эта инициатива столкнулась с непониманием как среди населения, так и у федеральных властей. Кроме того, такая мера выглядела бы как минимум странной на фоне разрешенных выездов за границу.