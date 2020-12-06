В Тюмени на улице прозвучали выстрелы

В ночь на 6 декабря в Тюмени задержан стрелок из "травмата", устроивший пальбу прямо на улице, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Росгвардии.

В дежурную часть отдела вневедомственной охраны по Тюмени сообщили выстрелах, прозвучавших на улице Первомайской. В городе был введен план "Перехват" автомобиля марки "Тойота", скрывшегося с места происшествия. Два наряда экипажа вневедомственной охраны незамедлительно приступили к поиску и вскоре он увенчался успехом. Водитель, ранее судимый гражданин, был задержан.

На место вызвана оперативная группа, которая обнаружила у стрелка травматический пистолет и разрешение на него. Нарушитель спокойствия был передан силовикам.