Путин задумался, как устроить россиянам "Новый год в каждом доме"

Владимир Путин сегодня встречается с волонтерами самых разных движений в рамках празднования Дня добровольца.

Активист из города Шуя (Ивановская область) попросил президента поддержать идею акции "С Новым годом – в каждый дом". В этом году из-за коронавирусных ограничений праздник будет, мягко говоря, очень скромным, особенно для людей, которые нуждаются в поддержке волонтеров. Да и вообще всем гражданам будет непросто.

"Я посмотрю, что можно сделать в вашем случае конкретно. Но и сам подумаю тоже на эту тему", - с заметным интересом ответил президент.