31 Декабря 2020
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(2003) | Фото

На казахстанском медном руднике, где погибли 4 рабочих, приостановлена добыча

На казахстанском медном руднике "Весенне-Аралчинский", где произошло ЧП с погибшими, приостановлена работа.

По сообщению Интерфакса, несчастный случай произошел накануне в ходе взрывных работ, в результате погибли четыре сотрудника "Актюбинской медной компании" - горный мастер, два взрывника и водитель. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. "Работы на руднике остановлены, персонал выведен на поверхность", - отмечается в сообщении.

Компания обещает содействовать расследованию несчастного случая на руднике, семьям погибших будет оказана помощь.

Подземный рудник "Весенне-Аралчинский" расположен в Хромтауском районе Актюбинской области на одноименном месторождении медно-цинковых руд. Введен в эксплуатацию в 2019 году. Проектная мощность добычи составляет 500 тыс. тонн руды в год.

"Актюбинская медная компания" специализируется на добыче и переработке медных и медно-цинковых руд и входит в АО РМК.

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На казахстанском медном руднике, где погибли 4 рабочих, приостановлена добыча

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Теги: рмк, медный рудник, чп с погибшими



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