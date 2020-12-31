Россия вернется к нормальной жизни, если к осени вакцинировать половину населения, - инфекционист

Инфекционисты считают, что если к осени следующего года удастся вакцинировать от коронавируса половину россиян, страна сможет вернуться к нормальному течению жизни.

Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова заявила, что при 50%-ной вакцинации резко сократится количество новых случаев болезни, "а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки, и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим".

Ранее Минздрав зарегистрировал две российские вакцины от коронавируса "Спутник V" Центра имени Гамалеи и "ЭпиВакКорону" центра "Вектор". По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, ни одна из них пока не проявила себя с отрицательной стороны. ФМБА начнет испытания своей вакцины от коронавируса в первом квартале 2021 года, напоминает Коммерсант.