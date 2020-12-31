Путин отпразднует Новый год с родными, а Рождество - в гостях

Президент Владимир Путин отпразднует Новый год с родными, а Рождество - в гостях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент каждый год встречает праздник с семьей. "Возможно, ему удастся перевести дух в праздничные дни", - цитирует Пескова РИА Новости.

При этом ожидается, президент не откажется от традиции встречать Рождество в одном из российских регионов, поездка уже запланирована.

Новогоднее обращение президента будет традиционно показано за несколько минут до начала нового года. Первыми его увидят жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15.00 мск.