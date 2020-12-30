Транспортная реформа: в Перми внедрят билетную систему Москвы

В 2021 году Пермский край начнет тестировать в городском транспорте билетную систему Москвы, сообщили Накануне.RU в столичном департаменте транспорта.

Соглашение о запуске столичной билетной системы в Прикамье заключено между "СберТройкой" и Пермским краем. Губернатор региона Дмитрий Махонин выразил благодарность правительству Москвы и Сберу за сотрудничество. И отметил, что карта "Тройка" - программный продукт, необходимый для устойчивой работы общественного транспорта.

"Внедрение единой карты "Тройка" в качестве средств оплаты в общественном транспорте на территории Перми и края региона запланировано на 2021 год. Ныне действующие транспортные карты продолжат работать. Далее специалисты проработают вопрос интеграции систем. Важно сделать этот процесс максимально комфортным для пассажиров. Соответствующее поручение уже дано краевому минтрансу", — заявил Дмитрий Махонин.

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов отметил, что продвижение "Тройки" позволяет повышать качество транспортных услуг в стране.

"Регионы получают весь функционал билетной системы – мультимодальные поездки, несколько способов оплаты проезда и видов билетных носителей, личный кабинет с возможностью управления своими транспортными картами. Это и аналитические инструменты, позволяющие оперативно улучшать и корректировать работу городского транспорта в зависимости от востребованности у пассажиров и загрузки. При этом все тарифы на проезд по-прежнему устанавливает сам регион", - заявил он.

Отметим, что в Перми сейчас идет реализация транспортной реформы. Старт транспортной реформе был дан осенью 2018 года с подачи на тот момент губернатора Пермского края Максима Решетникова, назвавшего действовавшую тогда систему "исторически сложившимся хаосом". Над попыткой превратить этот "хаос" в нечто упорядоченное власти краевой столицы бьются уже несколько лет, а обсуждение транспортных вопросов во время заседаний городской думы традиционно становится острым и жестким.

Активно внедрять в жизнь новую транспортную модель в Перми начали в 2019 г. Ее суть состоит в изменении системы финансирования: если раньше частные перевозчики забирали билетную выручку с маршрутов и сами оплачивали все расходы, получая из бюджета компенсации за льготных пассажиров, то теперь всю выручку себе забирает муниципалитет, тогда как частные перевозчики стали фактически "наемными работниками" – они получают контракты за выполнение определенной работы, а деньги – за каждый километр пробега.

Среди очевидных и бесспорных плюсов новой транспортной модели можно выделить то, что по условиям контрактов перевозчики не могут выводить на маршруты старые автобусы. На сегодняшний день Пермь в числе лидеров по среднему возрасту автобусов – срок их эксплуатации не превышает 10 лет, срок эксплуатации трамваев трамваев – не более 15 лет.