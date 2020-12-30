Из-за коронавируса Красная площадь в новогоднюю ночь будет закрыта для посещения

В новогоднюю ночь доступ граждан на Красную площадь в Москве будет ограничен, сообщили Накануне.RU в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"В целях обеспечения соблюдения введенных ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18.00 часов 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен", - говорится в сообщении.

Также о закрытии Красной площади проинформировали в столичном МВД.

"31 декабря с 18.00 Красная площадь закрыта для посещения. ГУМ-Каток, расположенный на Красной площади, работает до 19.00 31 декабря", - сообщили в ведомстве.