Медицинские учреждения Ямала продолжат работать в праздничные дни

Медучреждения Ямало-Ненецкого автономного округа продолжат работать в новогодние праздники. В частности экстренная и неотложная помощь будет оказываться круглосуточно.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, неотложную помощь ежедневно будут оказывать и стоматологи Салехарда, Ноябрьска, Надыма и Нового Уренгоя. Что же касается медицинских учреждений:

2, 5 и 8 января будут работать: Салехардская ОКБ, Ямальский окружной противотуберкулезный диспансер, Новоуренгойский ПНД, ГБ Муравленко, а также Мужевская, Красноселькупская, Аксарковская, Яр-Салинская ЦРБ.

3 и 6 января работают: Губкинская и Лабытнангская ГБ, Новоуренгойская ЦГБ, окружной и Ноябрьский ПНД, Тазовская, Тарко-Салинская и Надымская ЦРБ.