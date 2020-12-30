30 Декабря 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
алименты, выплата алиментов, рука, ребенок, деньги (2016) | Фото: Сальдовка.ру

Власти Югры выплатят более 20 тысяч рублей детям, чьи родители уклоняются от алиментов

Власти Югры приняли решение о предоставлении единовременной денежной выплаты детям, родители которых уклоняются от алиментов, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Вопрос рассмотрели на заседании правительства, которое прошло накануне, под председательством губернатора Натальи Комаровой.

Сумма выплаты составит 20 тыс. 400 руб. Выплачивать ее будут в размере 2 тыс. 40 руб. каждый месяц в период нахождения должника по алиментным обязательствам в исполнительном розыске, но не более 10 месяцев. Деньги в следующем году получит каждый ребенок, родитель которого находится в исполнительном розыске.

Выплата будет осуществляться на основании заявления. Подать заявление можно посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо почтовым отправлением в центр социальных выплат по месту жительства.

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Власти Югры выплатят более 20 тысяч рублей детям, чьи родители уклоняются от алиментов

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Теги: деньги, алименты, родители, выплаты, дети



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