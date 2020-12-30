В Сургуте и Нефтеюганске три сотни дольщиков получат свои квартиры

В Нефтеюганске и Сургуте сдано жильё для сотен дольщиков, сообщили Накануне.RU в окружной прокуратуре.

Компания "СибНефтеПромСтрой" с 2013 г. возводила в 17-ом микрорайоне Нефтеюганска дом №3, для строительства которого она использовала деньги дольщиков. Здание должны были сдать в декабре 2015 г., однако строительство продляли, из-за чего дом признан "проблемным". Также пострадало 248 дольщиков в Сургуте из-за бездействия застройщика, компании "Дорожно-эксплуатационное предприятие", которая строила на их деньги дом №4 в микрорайоне 31 "Б".

Неоднократно застройщикам вносили меры реагирования. В результате в декабре 2020 г. выдано разрешение на ввод в эксплуатацию указанных домов. Квартиры получат 296 дольщиков.