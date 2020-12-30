В министерстве транспорта Пермского края произошли кадровые перестановки
В министерстве транспорта Пермского края произошли кадровые перестановки, сообщает "Ъ".
Новыми сотрудниками министерства стали чиновники пермской мэрии. Бывший первый замглавы администрации Ленинского района Перми Сергей Вешняков сменил Сергея Сабурова на посту директора управления автомобильных дорог и транспорта.
Замначальника управления внешнего благоустройства администрации Перми Павел Румянцев вместо Михаила Кириллова стал новым заместителем - начальником управления дорожного хозяйства.
В министерстве транспорта кадровые изменения не комментируют.
Напомним, в ноябре текущего года министр транспорта Николай Уханов покинул пост. Его место занял бывший учредитель "ДСТ-Пермь", замдиректора ГК "Пермавтодор" Андрей Алякринский.