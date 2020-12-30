В министерстве транспорта Пермского края произошли кадровые перестановки

Напомним, в ноябре текущего года министр транспорта Николай Уханов покинул пост. Его место занял бывший учредитель "ДСТ-Пермь", замдиректора ГК "Пермавтодор" Андрей Алякринский.

В министерстве транспорта кадровые изменения не комментируют.

Новыми сотрудниками министерства стали чиновники пермской мэрии. Бывший первый замглавы администрации Ленинского района Перми Сергей Вешняков сменил Сергея Сабурова на посту директора управления автомобильных дорог и транспорта.





