30 Декабря 2020
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Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

В Перми в новогодние праздники автобусы и трамваи будут ходить по расписанию выходного дня

В Перми 31 декабря общественный транспорт будет работать по расписанию буднего дня, но рейсы с конечных остановочных пунктов после 23.00 осуществляться не будут. Об этом сообщили в администрации города, передает корреспондент Накануне.RU.

1 и 2 января транспорт будет работать по воскресным расписаниям движения с 50% выпуском транспортных средств. С 3 по 10 января 2021 года транспорт будет работать по расписанию воскресных дней.

По данным городского департамента транспорта, работать будут все автобусы, трамваи, маршрутные такси, за исключением маршрутного такси №5т. Пассажиров просят быть внимательными при выборе маршрута.

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В Перми в новогодние праздники автобусы и трамваи будут ходить по расписанию выходного дня

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Теги: общественный транспорт, новый год, работа в праздники



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