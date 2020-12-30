Задержаны два рейса "Победы": DR-434 сообщением Пермь – Москва ("Внуково"), DR-570 (Пермь – Санкт-Петербург), а также вылеты двух бортов "UVT-aero": UV-575 (Пермь – Ноябрьск) и UV-245 (Пермь – Самара).

В пермском аэропорту "Большое Савино" сегодня задержаны вылеты четырёх бортов, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

В аэропорту Перми задержано четыре рейса "Победа" и "UVT-aero"





