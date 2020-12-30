В Сочи горит лес в районе Ореховских водопадов: запах гари дошел до центра города

Крупный лесной пожар тушат в районе Ореховских водопадов в Хостинском районе Сочи.

Как сообщили в ГУ МЧС по краю, ситуация осложняется тем, что подъезда к месту ЧП нет. К тушению огня привлекли вертолет МЧС.

Пожар начался 29 декабря, на сегодняшний день площадь горения лесной подстилки увеличилась до 600 кв. м.

Спасатели делают все возможное, чтобы не подпустить огонь к жилым домам. По данным ТАСС, задымление уже чувствуют жители Пластунки. "КП" пишет, что запах гари дошел до центра города, окрестности заволокло серым дымом.