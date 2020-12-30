В Кунгуре из краевого детского противотуберкулезного диспансера эвакуировали пациентов

В Кунгуре из краевого детского противотуберкулезного диспансера "Ирень" эвакуировали детей и сотрудников. Об этом на заседании правительства Прикамья сообщил министр ЖКХ Андрей Кокорев, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято из-за аварии на теплотрассе, в результате которой учреждение 29 декабря осталось без отопления. Сейчас специалисты занимаются устранением проблемы: приступили к раскопкам первого участка теплотрассы - 20 метров.

Если на первом участке повреждений не обнаружат, приступят к вскрытию второго. Кокорев сообщил, что будет проложена новая теплотрасса. Были подключены другие сетевые компании, которые работают в Кунгурском районе по концессии.

"Носитель был слит в технологические колодцы и сейчас нам ничего не мешает восстановить трассу", - заявил он, пообещав, что к завтрашнему дню теплоснабжение будет восстановлено.



В диспансере находилось около 30 детей и пять сотрудников, которые после были размещены в помещениях, отапливаемых электрическими конвекторами. Сейчас детей разместили в других медицинских учреждениях.

